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17 hâkim savcı açığa alındı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
17 hâkim savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (), bağlantıları nedeniyle 17 hakim - savcıyı açığa aldı. Kurul, verdiği kararın başında mahkemenin ismini İngilizce yazan hakim hakkında da inceleme başlattı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kurul'un önceki gün aldığı iki kararı açıkladı. Başkanvekili Yılmaz, "17 hakim ve savcının FETÖ ile iltisak ve münasebetleri nedeniyle açığa alındığını" duyurdu. Yılmaz, açığa alınan hakim - savcılarla ilgili bu işlemin dayanağında ByLock ve tanık anlatımları olduğunu açıkladı.

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17 hâkim savcı açığa alındı
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