Afrin şehidi Pamukçu'nun vasiyeti yerine getirilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun anne ve babasının hacca gönderilmesine ilişkin vasiyetiyle ilgili "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev hiç bir şekilde yazılmadan kuraya da tabi tutmadan biz bunu üstleniyoruz. İnşallah kuraya girmeden annesini, babasını hacca götürmeyi planlayacağız" dedi.

Erbaş, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akasya Mahallesi'ndeki şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırına giden Erbaş, şehit Pamukçu'nun babası Fadil ve ağabeyi Selahattin Pamukçu'ya başsağlığı dileklerini iletti.

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ"

Erbaş, şehitliğin peygamberlikten sonra insan oğluna nasip olacak en büyük mertebe olduğunu işaret ederek "İnancımız bunu gerektiriyor, böyle inanmamızı gerektiriyor. Kur'an'dan aldığımız ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden öğrendiğimize göre, bunu her zaman söylüyoruz ve şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki 'Allah yolunda öldürülenleri 'ölüler' sanmayın. Onlar bilakis diridirler ve Allah katında rızıklandırılırlar'. Diri olan insanlar rızıklanır, biz de şehit kardeşimizin şu an diri olduğunu ve Rabbi katında rızıklandırıldığını biliyoruz buna şehadet ediyoruz." diye konuştu.

Bu toprakların verilen binlerce, yüz binlerce şehitle miras kaldığını aktaran Erbaş, "Biz de hiç gözümüzü kırpmadan Anadolu için bayrağımız, milletimiz, ezanımız, Kur'an'ımız için manevi değerlerimiz için gözümüzü kırpmadan şehit olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Erbaş, Türk ordusunun mücadelesini en güzel şekilde verdiğini, kendilerinin de millet olarak dualarla askerlerin yanında olduklarını dile getirdi.

Cephelerde savaşan tüm askerler için dua eden ve memleketin en kısa zamanda bu beladan kurtarılması temennisinde bulunan Erbaş "Allah, milletimizi, memleketimizi her türlü bölücülükten terör faaliyetlerinden içerideki ve dışarıdaki hainlerin, düşmanların şerlerinden muhafaza eylesin inşallah." dedi.

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Erbaş, şehit Pamukçu'nun anne ve babasının hacca gönderilmesine ilişkin vasiyetini de hatırlattı.

Şehit Pamukçu'nun bu vasiyetini yerine getireceklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Şehidimizin çok önemli bir vasiyeti vardı, annesinin babasının hacca gönderilmesi noktasında. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev hiçbir şekilde yazılmadan kuraya da tabii tutmadan biz bunu üstleniyoruz. İnşallah kuraya girmeden annesini, babasını hacca götürmeyi planlayacağız. Cenabıhak hayırlara vesile eylesin İnşallah. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız."

Taziye çadırında okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Erbaş, tüm şehitler için dua etti. Erbaş, şehit babası Fadil Pamukçu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.