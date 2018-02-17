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Erdoğan 'de

Erdoğan, partisinin il kongresinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Giriş Tarihi: 17.2.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

'de kendisini bekleyen vatandaşa hitap eden Erdoğan, "Şu anda Afrin yolunda olanlara Allah'tan yardımlar diliyorum. Büyük bir mücadele... Sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Bu yolda inanarak yürüyoruz, müjdeye doğru koşuyoruz. Allah'ın izni ile zafer he an daha yakın. Bu teröristler karşısında inançlı Mehmet'imiz bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak. Şimdi size bir müjde vereceğim... Rabia'mız... Bazıları anlamaz, varsın anlamasınlar... Bizim Rabia'mızda tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
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