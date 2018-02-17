Gerekirse ben de askere gider şehit olurum

Zeytin Dalı Harekâtı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olanı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun devre arkadaşı olan teğmen Furkan Yayla (25) da bir yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit olmuştu. Arkadaşı Furkan Yayla'nın Giresun'daki cenaze töreninde, şehidin annesine sarıldığı görüntüleri ortaya çıkan Çubukçu bir yıl sonra şehit düştü.

KAHRAMANCA SAVUNDU

?Memleketleri Şanlıurfa'da oğullarını son yolculuğuna uğurlayan Cihangir ailesi, SABAH'a konuştu. Şehit annesi Yasemin Çubukçu, "Vatan sağ olsun bize böyle hayırlı evlat verdiği için... Kahramanca vatanı savundu. Şehit oldu, bu vatan için oğlumuzla gurur duyuyoruz. Daha önce arkadaşı Furkan Yayla şehit olduğunda onun ailesini ziyaret etmiş, törenine katılmıştı çok üzülmüştü. Annesine sabırlar dilemişti, 'ne mutlu böyle bir anne' demişti. 'Allah bana da nasip etsin' demişti ve Rabbim ona da nasip etti. Böyle bir mertebeye ulaştı nur içinde yatsın" diye konuştu.

AİLECE KARAR VERDİK

?Şehit babası Mehmet Çubukçu ise duygularını şöyle dile getirdi: "Oğlumun şehit haberini aldığımızda biz ailece karar verdik, kesinlikle ağlamayacağız oğlumuza ve memleketimize yakışacak bir şekilde ayakta durup merasime katılacaktık, biz de onu yaptık. Bir evlat şehit verdim ama milyonlarca evladım oldu."

'YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ'

?Şehidin üniversiteye hazırlanan kız kardeşi 18 yaşındaki Ayşe Ceren Çubukçu da asker selamı verdi ve şunları anlattı: "Biz ağabeyimi yanımızda gibi hissediyoruz. Zaten bu yüzden böyle metanetli ve ayakta durabiliyoruz. Abim gurur kaynağı. Abimi düğüne yolladık ve bu yüzden cenazesinde ağlamadık. Abim bunları görür, üzülmesini istemedik çünkü o da bizim yanımızda ve izliyordu. Vatan için gerekirse ben de askere giderim ben de şehit olurum."