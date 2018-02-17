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Son Dakika Haberi: 21 ilde operasyonu!

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 43 şüpheliye yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 15:23
Son Dakika Haberi: 21 ilde FETÖ operasyonu!

/PDY'ye mensup şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 21 ilde 48 farklı adreste 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: 21 ilde FETÖ operasyonu!
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