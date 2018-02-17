Son Dakika Haberi: 21 ilde FETÖ operasyonu!

FETÖ/PDY'ye mensup şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 21 ilde 48 farklı adreste 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.