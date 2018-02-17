Deniz Yücel tutuksuz yargılanacak

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Şubat 2017'de tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderilen Deniz Yücel hakkındaki iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar verdi. Cezaevinden çıkan Yücel ve eşi, özel uçakla Almanya'ya gitti. Başsavcılık, Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kararın iyi bir haber olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Yücel'in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ediyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Serbest kaldığı için memnun oldum" dedi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Yücel'in tahliye edilmesi yönündeki karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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