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tutuksuz yargılanacak

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018
Deniz Yücel tutuksuz yargılanacak

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 32. , 27 Şubat 2017'de tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderilen Deniz Yücel hakkındaki iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar verdi. Cezaevinden çıkan Yücel ve eşi, özel uçakla 'ya gitti. Başsavcılık, Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Kararın iyi bir haber olduğunu belirten Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Yücel'in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ediyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Serbest kaldığı için memnun oldum" dedi.
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Yücel'in tahliye edilmesi yönündeki karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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Deniz Yücel tutuksuz yargılanacak
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