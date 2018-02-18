Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 54 polise FETÖ gözaltısı

54 polise gözaltısı

Giriş Tarihi: 18.2.2018
54 polise FETÖ gözaltısı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
54 polise FETÖ gözaltısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN