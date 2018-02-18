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'da 4,5 yaşındaki çocuğa soruşturmasında flaş açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, a uğrayan 4,5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını, şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisi konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 01:37
Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında flaş açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'da bir düğünde a uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne ilişkin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada asılsız haberlerin bulunması üzerine açıklama yapılma zorunluluğunun doğduğunu bildirdi.

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"ÇOCUK, AİLESİYLE BİRLİKTE"

Açıklamada, "Tüm toplumu derin bir üzüntüye boğan ve her kesimde tepkiye neden olan çocuğun cinsel istismarı olayı ile ilgili olarak; mağdurun herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ailesi ile birlikte Hatay ilinde yaşamaya devam ettiği,

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'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan olay şüphelisinin ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar soruşturmasında flaş açıklama
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