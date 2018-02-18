Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, Samsun'a getirildi.

Hatay'daki törenin ardından Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na uğurlandı.

Şehidin 6 aylık kızı babasının tabutunu okşadı

Havalimanındaki törenin ardından şehidin naaşı, Havza Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehidin cenazesi, Kevser Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Demiryurt Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlanacak.

Bu arada şehidin yakınlarının evine Türk bayrağı asılarak mahallede taziye çadırı kuruldu.





ANNESİ AĞITLAR YAKTI

İHA'nın haberine göre, şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri parkasını giyerek oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Reyhan Şahin ise oğlunun tabuttaki resmini defalarca öperek, ağıt yaktı. Şehidin eşi Kadriye Şahin ise eşinin astsubay kamuflajı ile geldiği cenaze töreninde eşinin tabutunu sevdi. Kızı 6 aylık Reyhanı'da tabutun başına getiren şehit eşi, kızına, "Kızım, bak bu senin baban" diyerek tabutunu okşattı.

25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.