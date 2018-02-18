Almanya'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Ellerinde Türk bayrakları ve "PKK-PYD'' terör örgütünü kınayan pankartlarla kilise meydanını dolduran göstericiler, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Yurtta sulh, cihanda sulh'', ''Vatan sana canım feda'', ''Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes hepimiz kardeşiz'', ''Bir ölür, bin diriliriz'', ''Söz konusu vatan ise gerisi teferruat" sloganları attı.

"ZEYTİN DALI HAREKATI TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKIDIR"

Mitingi düzenleyen Zafer Işık, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğüne karşı tehdit oluşturan bütün oluşumlara karşı savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

''Bunu hiçbir güç engelleyemez. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, bölünemez. Afrin'de olanları masumlara saldırı olarak göstermeye çalışanlar, Türk tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayan insanlardır. Avrupa, sadece mağdur edebiyatı yapanlar tarafından manipüle edilerek gerçekler perde arkasında bırakılmıştır. Almanya'nın kuzu görünümlü tilkilerin yalanlarına itibar etmemelidir.'' diye konuştu.

Bu arada polis, Bremerhaven'de ilk kez siyasi miting dışında bu kadar kalabalık bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.