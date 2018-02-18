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Afrin'deki teröristlere ağlıyor!

ile arasında geçen olumlu görüşmeler Almanya'da Türkiye düşmanlığı ile ün yapmış 'i rahatsız etti.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 11:23
Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor!

düşmanlığı ile 'da ün yapan , Alman savunma firması Rheinmetall'in, Türkiye'ye tank üretimine devam etmesinden rahatsız oldu.

ALMAN SİLAHLARIYLA...

Özdemir, "Rheinmetall Türkiye ile canla başla ticaret yapıyor. Biliyoruz ki 'de Alman silahlarıyla savaşılıyor ve öldürülüyor. Orada öldürülenler ile mücadelede en başarılı olanlardı." sözleriyle Türkiye'nin Afrin'de başarılı bir şekilde sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu'yla temizlediği /'li teröristlere üzüldüğünü belirtti.

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Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor!
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