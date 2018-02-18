Cem Özdemir Afrin'deki teröristlere ağlıyor!

Türkiye düşmanlığı ile Almanya'da ün yapan Cem Özdemir, Alman savunma firması Rheinmetall'in, Türkiye'ye tank üretimine devam etmesinden rahatsız oldu.

ALMAN SİLAHLARIYLA...

Özdemir, "Rheinmetall Türkiye ile canla başla ticaret yapıyor. Biliyoruz ki Suriye'de Alman silahlarıyla savaşılıyor ve öldürülüyor. Orada öldürülenler DEAŞ ile mücadelede en başarılı olanlardı." sözleriyle Türkiye'nin Afrin'de başarılı bir şekilde sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu'yla temizlediği YPG/PYD'li teröristlere üzüldüğünü belirtti.