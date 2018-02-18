Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında gerçekleştirilen operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı, dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı.



Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında bir şehit verilen bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Hakkari'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü