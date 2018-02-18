Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü

'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü

TSK : Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 12:15
Hakkari'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü

'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında gerçekleştirilen operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün bir askerin şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Irak'ın kuzey uzanımında bir şehit verilen bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Hakkari'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de terör operasyon: 15 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN