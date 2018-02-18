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Hiçbir güç bu ülkenin karşısında duramaz

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
Hiçbir güç bu ülkenin karşısında duramaz
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Muzaffer Doğan, en kısa zamanda iyileşip görevine döneceğini söyledi. Silah arkadaşlarıyla birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı'nda teröristlere karşı verdiği mücadeleyle 'dan başarı belgesi alan Uzman Çavuş Doğan, ı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte birliği ile Afrin'de görev aldı. Afrin'e göreve giderken ailesine haber vermeyen Doğan teröristlerin roket saldırısı sonucu yaralandı. Aynı saldırıda 14 silah arkadaşının daha yaralandığını belirten Doğan, 'teki tedavisinin ardından geldiği memleketi Adıyaman'ın Çemberlitaş köyünde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sol kulağının işitme yetisini kaybettiğini aktaran Doğan, "vatana canım feda. Kolumuzu da ayağımızı da kaybetsek iyileşip tekrar cepheye gideceğim. Bu millet Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Hiçbir güç bu ülkenin karşısında duramaz. Önce vatan" dedi.
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Hiçbir güç bu ülkenin karşısında duramaz
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