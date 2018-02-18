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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 13:38
Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

İvanov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 20 Şubat Salı günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Makedonya'nın mükemmel seviyede olan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile her iki ülke ve tüm Balkanlar için refah, barış ve kalkınma yolunda atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek
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