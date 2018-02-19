Antalya'da rüşvetçi kamu görevlilerine yeni operasyon

Antalya'da çekilmemesi gereken araçları çektirdikleri ve bu işlerden menfaat temin ettikleri ortaya çıkan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 şüpheliye operasyon düzenlendi.

ARAÇ BAŞI MENFAAT

Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'nün 6 aylık titiz teknik takibi neticesinde Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan bazı görevlilerin otopark işletmecileriyle belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park eden araçları asli görevleri olmasına rağmen araç başına belirli bir menfaat karşılığında çektirdikleri saptandı. Bazı araçların sahipleri araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen teslim etmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları kaydedildi. Trafiği engellemediği halde geceleyin geç saatlerde ya da ara sokaklardan da araçların çektirildiği, bunun karşılığında da araç başına otopark sahibinde menfaat sağladıkları, görevlilerin ne kadar çok çektirirse o kadar menfaat temin edeceği için mümkün olduğunca fazla araç çektirmeye çalıştıkları belirlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine, çektirdikleri araçlar ve ödenen ücretlerle ilgili notların yer aldığı çeteleler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 25 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.