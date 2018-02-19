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Bir ayda 1614 terörist öldürüldü

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Bir ayda 1614 terörist öldürüldü
'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 30 günü geride bıraktı. Operasyonda bugüne kadar 32 asker şehit oldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 614 oldu. 300 kilometrekarelik bir alan da teröristlerden temizlendi.
Bölgede olumsuz hava koşulları yüzünden çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar karadan jetler ise havadan teröristlerin mevzilerini aralıksız vuruyor.

TOPLAM 68 NOKTA TEMİZLENDİ
Afrin'e 3 koldan ilerleyen ve güçleri, Aşağı Hacıkanlı ve Derviş Obası köylerini teröristlerden arındırdı. Böylece bugüne kadar biri belde merkezi, 47'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 68 nokta terör örgütünden kurtarılmış oldu. Bu arada ÖSO, Yukarı Hacıkanlı köyündeki aramalarda bir kadın terörist sağ ele geçirdi. ÖSO savaşçıları, teröriste su ikram etti.
Doğu cephesinde ise Burseya Dağı'na yerleşen TSK, bölgede bulunan tünellerde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Öte yandan teröristlerin kullandığı bir drone da Afrin'in batısında düşürüldü.
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Bir ayda 1614 terörist öldürüldü
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