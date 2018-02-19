İttifak zirvesinde tam mutabakat

AK Parti
ve MHP'nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu'nda uzlaşı sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
de dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milli mutabakata son şeklini vermek üzere bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti'nin Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ile MHP'nin Komisyon Başkanı Mustafa Kalaycı da katıldı. 45 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Şentop ve Kalaycı, partileri açısından bir tereddüt kalmadığını belirtti. Komisyonun çalışmalarını tamamladığını söyleyen Şentop, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. Teknik düzenlemeler üzerinde çalıştıktan sonra, 26 maddelik kanun teklifini 21 Şubat Çarşamba günü TBMM
Başkanlığı'na sunacağız. Düzenleme oy kullanmayı kolaylaştıran, seçmen iradesinin sandığa yansımasını ve sonuç vermesini sağlayacak hükümler içeriyor" dedi. YASAL ENGEL KALKIYOR
Teklifte seçmenin hür iradesi ile oy kullanmasının önündeki bütün engelleri kaldıracak düzenlemeler olduğunu kaydeden Şentop, şöyle konuştu: "Seçim ittifakı ile ilgili düzenlemeler de var. Hem bu konuda kanunlarda bulunan yasaklama hükümlerini kaldırdık, hem de siyasi partiler arasında seçim ittifakı yapıldığı takdirde bunun nasıl yapılacağına dair temel düzenlemeler getirdik. Bizim yaptığımız bir hukuki düzenleme, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemeye göre, isteyen partiler ittifak yapabilirler. AK Parti-MHP ittifakı olabileceği gibi, başka partiler de bu düzenlemelere göre ittifak yapabilirler. Biz seçim kanununda objektif, soyut düzenleme yapıyoruz." ADI SONRA AÇIKLANACAK
İttifaka konulacak isim konusunda bilgi veren Şentop, "Bu düzenlemeye göre, ittifak yapan siyasi partiler bir isim seçebilir. Ancak 'seçmeyebilir' diye de hüküm var. İsim konusu kamuoyuna daha sonra açıklanacak. Kanun teklifi AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunacağız" dedi. MHP'li Kalaycı da "Seçim ittifakı yapılmasının önünü açtık. Demokratikleşme anlamında çok önemli bir adım atıldı. Kanundaki yasaklar tamamen kaldırıldı. Seçim ittifakının nasıl yapılacağı bütün kanunlardaki maddelere işlendi" ifadesini kullandı.