Sıfır noktası kırmızı-beyaz

Zeytin Dalı
Harekâtı'na en anlamlı destek, 50'den fazla roketin atıldığı ve 3 sivilin şehit olduğu Hatay Reyhanlı'dan geldi. Adana
, Osmaniye
, Kilis
ve diğer çevre illerden gelenlerle birlikte kilometrelerce konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerine Türk bayrakları ve zeytin dalları alarak sokağa çıktı. Mehter marşları eşliğinde yoluna devam eden binlerce vatandaş, sınırın sıfır noktasına sevk edilen
askerlerin konvoyuna sevgi gösterilerinde bulundu. Askerler de vatandaşlara el salladı. Vatandaşlar hep bir ağızdan "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Bu arada Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Zeynep Bekerici de 200 araçlık konvoy ile Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Mehmetçik için getirdiği 11 küçükbaş hayvanı yetkililere teslim eden Zeynep nine, "Allah'ım askerlerimizi korusun" dedi.