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Sıfır noktası kırmızı-beyaz

’na en anlamlı destek... , ve ’den binlerce kişi, roket saldırılarına hedef olan Reyhanlı’ya gidip Türk bayraklarıyla gösteri yaptı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Sıfır noktası kırmızı-beyaz
Harekâtı'na en anlamlı destek, 50'den fazla roketin atıldığı ve 3 sivilin şehit olduğu Hatay Reyhanlı'dan geldi. , , ve diğer çevre illerden gelenlerle birlikte kilometrelerce konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerine Türk bayrakları ve zeytin dalları alarak sokağa çıktı. Mehter marşları eşliğinde yoluna devam eden binlerce vatandaş, sınırın sıfır noktasına sevk edilen askerlerin konvoyuna sevgi gösterilerinde bulundu. Askerler de vatandaşlara el salladı. Vatandaşlar hep bir ağızdan "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Bu arada Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Zeynep Bekerici de 200 araçlık konvoy ile Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Mehmetçik için getirdiği 11 küçükbaş hayvanı yetkililere teslim eden Zeynep nine, "Allah'ım askerlerimizi korusun" dedi.
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Sıfır noktası kırmızı-beyaz
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