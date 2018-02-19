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Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
'nın Akçakale ilçesinde, 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sel sularıyla taşan dereye devrildi. Nöbet değişimine giden askerlerden ikisi, Koçar Deresi'ne devrilen araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başarırken, sözleşmeli erler Cumali Akçal ve Esat Ertaş suda kayboldu. Kazanın ardından farklı noktalardan kanallar açılarak derenin su seviyesi azaltıldı. Dalgıç polislerin arama çalışması sonucunda Akçal ve Ertaş'ın cansız bedenleri kaza yapan aracın 20 metre ilerisinde bulundu. Esat Ertaş'ın Konya, Cumali Akçal'ın ise Kahramanmaraş lı olduğu öğrenildi.
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Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
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