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‘30 yıllık aile dostumuz gibiydi’

Bacağı diz altından kesilecek olan Gazisi Sabri Gündüz “mızın ziyareti büyük moral oldu. Sanki 30 yıllık aile dostumuz gibiydi” dedi

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
‘30 yıllık aile dostumuz gibiydi’
'ın dönüşü Sarıyer'deki evinde ziyaret ettiği diz kapağının altından bacağının kesileceği ameliyata girmeden önce SABAH'a konuştu. 'daki hain darbe girişimi sırasında Şehitler Köprüsü'nde bacağına giren G-3 kurşunu ile yaralanan 32 yaşındaki Gündüz bugün 47'nci ameliyatını olacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. "Sanki Cumhurbaşkanı değil de 30 yıllık aile dostumuz geldi gibi hissettik" diyen Gündüz "Benim için çok büyük moral oldu.

O akşam o mutlulukla narkoza gerek yok ben keserim bacağımı dedim. Sayın Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız hep arkamızda durdu" diye konuştu. Acılarının dayanılamaz hale geldiğini anlatan Gündüz "Artık attığım her adımda canım çok acıyor. Ödem oluşuyor. Muhtemelen diz kapağımın altından kesilecek ama bir aksilik olursa üstü de olabilir. Yaraların iyileşme durumuna göre 3 ay sonra protez bacak takılacak" dedi. Sabri Gündüz'ün eşi Eda Işık Gündüz de "Cumhurbaşkanımızın bizim eve gelmesi psikolojik olarak bize destek sağladı" diye konuştu.
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‘30 yıllık aile dostumuz gibiydi’
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