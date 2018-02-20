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4 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 20.2.2018
4 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan, üs bölgelerine saldırı amacıyla hareket halinde oldukları belirlenen 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde dünkü "yurtiçi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden operasyonda, operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirildi. 'nin ilçesi kırsalında da üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları belirlenen silahlı 3 terörist topçu atışıyla etkisiz hale getirildi.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
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