4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, üs bölgelerine
saldırı amacıyla hareket halinde
oldukları belirlenen 4 teröristin
etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'nın
internet sitesinde dünkü "yurtiçi
olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Irak
'ın kuzeyindeki
Zap bölgesinde devam eden
operasyonda, operasyon birliklerine
saldırı için hareket halinde
olduğu tespit edilen bölücü terör
örgütü mensubu silahlı bir terörist
topçu atışıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesi
kırsalında
da üs bölgelerine
saldırı
için hareket
halinde oldukları
belirlenen silahlı
3 terörist topçu
atışıyla etkisiz
hale getirildi.