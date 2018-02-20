ABD Büyükelçiliği artık Zeytin Dalı Caddesi’nde

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara
Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin yeni adına ait tabela dün takıldı. Nevzat Tandoğan
Caddesi olarak bilinen cadde bundan sonra Afrin'de TSK
'nın başarılı şekilde sürdürdüğü, "Zeytin dalı
" operasyonu'nun adını taşıyacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar dün uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelasını indirerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabelayı yerleştirdi.