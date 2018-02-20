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ABD Büyükelçiliği artık Caddesi’nde

ALİ EKEYILMAZ
ALİ EKEYILMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018
ABD Büyükelçiliği artık Zeytin Dalı Caddesi’nde
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin yeni adına ait tabela dün takıldı. Caddesi olarak bilinen cadde bundan sonra Afrin'de 'nın başarılı şekilde sürdürdüğü, "" operasyonu'nun adını taşıyacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar dün uygulandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelasını indirerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabelayı yerleştirdi.
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ABD Büyükelçiliği artık Zeytin Dalı Caddesi’nde
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