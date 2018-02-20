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'te terör operasyonu! El yapımı ele geçirildi

'in Hizan ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda el yapımı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:31
Bitlis'te terör operasyonu! El yapımı patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Horozdere köyünün Karaağaç mezrası kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde, patikada toprağa gömülü kablo düzenekli el yapımı ile bununla irtibatlı 400 metre kablo bulundu.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcı düzeneği ve 400 metre kabloyu yerinde imha etti.

Bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

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Bitlis'te terör operasyonu! El yapımı patlayıcı ele geçirildi
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