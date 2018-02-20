Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > HDP'li yöneticiler adliyeye sevk edildi

'li yöneticiler adliyeye sevk edildi

'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ilçe eş başkanları ve yöneticileri adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 11:46
HDP'li yöneticiler adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında ilçe eş başkanları ve yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve operasyonlarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ile dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li yöneticiler adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN