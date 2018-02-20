Son Dakika Haberi: Cezaevindeki Figen Yüksekdağ'a kötü haberi

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, sağlık sorunları gerekçesiyle katılamayan Yüksekdağ için avukatları mahkeme salonunda hazır oldu.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, sanık avukatlarının buna ilişkin savunmasını istedi.

AVUKATLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Avukatlar, isnat edilen suçlamaların milletvekilliği dokunulmazlığı olduğu dönemleri kapsadığı için Yüksekdağ'ın yargılanamayacağını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Ayrıca "terör örgütü propagandası" suçundan Yüksekdağ için Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yeni bir davanın açıldığını belirten avukatlar, bu dosyanın mevcut davayla birleştirilmesini talep etti.

MAHKEME YÜKSEKDAĞ'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" ve "savunması tamamlanmamış olması" nedeniyle Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca, Ağrı ve Van ağır ceza mahkemelerince aynı suçlardan yargılanan Yüksekdağ'ın bu dosyalarının birleştirilmesi kararlaştırıldı.