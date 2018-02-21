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17 ’cü ’a kaçtı

STELYO BERBERAKIS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
17 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı
'den 'a kaçan 17 Türk vatandaşı daha Yunan makamlarından siyasi sığınma hakkı talep etti. Yunan makamlarının verdiği bilgilere göre, 17 kişi geçen pazartesi günü, yasadışı yollardan Çeşme karşısındaki Koyun (küçük İnousses) adasına çıktı. Adanın Punta kumluğuna çıkan vatandaşının ilerideki Sakız adasına götürülerek göçmen kampına yerleştirildiği açıklandı. Aynı bilgilere göre, Koyun'a çıkan Türk vatandaşlarından çoğu kendilerini "Devlet memuru ya da hukukçu" olarak tanımladı. Eski İltica Komisyonu başkanı Maria Stavropoulou, yalnız 2017 yılı içinde Türkiye'den Yunanistan'a gelerek aynı gerekçelerle siyasi iltica talebinde bulunan Türk vatandaş sayısının bin 800'e ulaştığını ve bu sayının 2016'ya oranla çok daha fazla olduğunu açıkladı.
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17 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı
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