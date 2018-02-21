17 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçtı

Türkiye
'den Yunanistan
'a kaçan 17
Türk vatandaşı daha Yunan
makamlarından siyasi sığınma
hakkı talep etti. Yunan
makamlarının verdiği bilgilere
göre, 17 kişi geçen pazartesi
günü, yasadışı yollardan
Çeşme karşısındaki Koyun (küçük
İnousses) adasına çıktı. Adanın Punta
kumluğuna çıkan 17 Türk
vatandaşının
ilerideki Sakız adasına götürülerek
göçmen kampına yerleştirildiği
açıklandı. Aynı bilgilere göre,
Koyun'a çıkan Türk vatandaşlarından
çoğu kendilerini
"Devlet memuru ya da
hukukçu" olarak tanımladı.
Eski İltica Komisyonu başkanı
Maria Stavropoulou, yalnız
2017 yılı içinde Türkiye'den
Yunanistan'a gelerek aynı gerekçelerle
siyasi iltica talebinde bulunan Türk
vatandaş sayısının bin 800'e ulaştığını
ve bu sayının 2016'ya oranla çok
daha fazla olduğunu açıkladı.