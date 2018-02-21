Afrin rejimin aklına yeni mi geldi

MHP
lideri Devlet Bahçeli
dün partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu:
Halen "Ne işiniz var Afrin'de" diyenler; geçmişte "Ne arıyorsunuz Viyana kapılarında" diyenlerin bugünkü varisleridir. Böyle telkinlere bir an için kapılmış olsaydık ne üç kıtaya ulaşabilir, ne de adımızı ve anılarımızı yaşatabilirdik. Ne arıyorsunuz Afrin'de diyenlerle, Afrin'e girmeyin uyarısı yapanlar zihniyet itibariyle hıyanet madalyonun iki yüzü, aynı beşikte ninnisi söylenen iki süt kardeşidir.
Afrin'den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur. YPG'nin kadınları silahlandırması, çocuklara silah dağıtması, masumları kalkan olarak kullanması, sivillerin arasına gizlenme çabası, inanıyorum ki, hiçbir işe yaramayacaktır. Korkunun ecele faydası nerede görülmüştür? ABD'nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin'deki başı ezilecektir.
Esad ise yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD-YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanır. Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir? Doğrulanmasa da Esad'ın PKK/PYD'yle birlikte Türkiye'ye karşı Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye, Suriye'nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı ile telefon diyaloğu ve bu vesileyle Suriye'yi uyarması son derece makul ve yerinde bir müdahale. Suriye'nin kuzeyi fillen ve uzun bir süredir terör örgütleri tarafından istilaya uğramıştır. Peki Esad neredeydi? Afrin'de sayıları 13 bini bulan teröristin varlığı iddia ediliyorken, bunların sözde kanton kurmalarına hangi mantık ve mağlup olmuş vicdanla sessiz kalındı?
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la hafta sonu gerçekleştirdiğimiz görüşme oldukça verimli ve yararlı oldu. İttifakla ilgili yasal düzenlemelere son şekli verildi. Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. Kanun teklifinin ve milli ittifakın milletimize, ülkemize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İTTİFAKTA VEKİL SAYILARI OYLARA GÖRE DAĞILACAK
AK
Parti ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı ittifak yasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 26 maddeden olaşacak teklif hızla yasalaştırılacak. Teklifte genel başkanların imzasının bulunması beklenmiyor. İlk imzaları grup başkanvekilleri atacak. Teklifin en önemli bölümlerinden biri olan milletvekillerinin dağılım yöntemine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yeni sistem ittifak partilerinin artık oylarının da ittifak lehine kullanılmasını da sağlayacak. Teklife göre milletvekili dağılımı şöyle olacak: "Bir seçim çevresinde ittifak partilerinin oyların toplamı alınacak. Bu toplam oy üzerinden milletvekilliklerinin partilerin aldığı oy yüzdesine göre dağıtılacak. Seçim çevresinde ittifakın toplam milletvekili sayısı ortaya çıktıktan sonra bu kez milletvekillikleri ittifak partilerine göre aynı sistemle dağıtılacak." MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Mersin Çamlıyayla İlçe Başkanlığı üyelerini kabul etti. Kabulde, Bahçeli'ye iğne oyasından yapılan "zeytin dalı" şeklinde yaka iğnesi hediye edildi.