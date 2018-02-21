Başbakan Yıldırım DEİK toplantısında konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Başbakan Binali Yıldırım DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Faiz ve enflasyonun nedenlerini çok iyi bildiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım bunun ortak bir sorun olduğunu belirterek seferberlik çağrısında bulundu.

TÜRKİYE 3 KAT BÜYÜDÜ

Alın terinden daha ziyade akıl terinin hakim olacağı bir dünyadan bahsetiklerini belirten Başbakan Yıldırım, ''Artık her şey elektronik ortamda yapılır hale geldi. Ülkemize 15 yıldır devam eden güven ve istikrar Türkiye'yi bugünlere taşıdı bu bir gerçek. Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü.'' dedi.

'KANUNA BAĞLI TÜM ŞİRKETLER YERLİ VE MİLLİDİR'

Güven ve istikrarın ülkenin geleceği için olmazsa olmaz olduğuna da dikkat çeken Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; ''Bu ülke topraklarında bu ülkenin hukukuna kanununa bağlı bütün şirketler yerli ve millidir. Adının ne olduğunun önemi yok. Türkiye'de faaliyet gösteriyor, istihdam oluşturuyor, yatırım yapıyor, katma değer yapıyor.''

'ENGELLERİ KALDIRIYORUZ'

''Hükümet olarak sayınn cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 yıldır ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için sektörün bizden beklediği reformları yapıyoruz. Yatırımcının önündeki engelleri kaldırıyoruz.'' diyen Başbakan Yıldırım, teknoloji şirketlerinin daha çok gelecek vaat ettiğine değindi.

FAİZ VE ENFLASYON İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

''Neden faizler istediğimiz düzeyde değil. Neden enflasyonu beklentiler noktasında gerçekleştiremedik. Bunun cevabını biliyoruz. Bu ortak bir sorundur.'' diyerek seferberlik çağrısında bulunan Yıldırım, ''Bunu bir seferberlik içerisinde hep beraber yapmamız gerekiyor. El birliği ile faiz ile enflasyonu sürdürülebilir seviyelere getirmek zorundayız.

Enflasyonu yüzde 7'lerin altına çekmek zorundayız.Bütün sektörler ile teker teker toplanıyoruz. Mart ayının ortasında değerlendirmemizi yapıp gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi.

''2018, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK''

''15 Temmuz'u başka bir ülke yaşasaydı darmadağın olurdu, ayakta kalması mümkün olmazdı.'' diyerek sözlerini sürdüren Başbakan Yıldırım, ''İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak.

Başbakan Binali Yıldırım DEİK Toplantısı'nda konuştu