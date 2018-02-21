Hocalı Katliamı'nın 26. yılı

Kızılcahamam Belediyesi ile Azerbaycan Büyükelçiği tarafından Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ile Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, törende yaptığı konuşmada, Hocalı Katliamı'nda katledilenleri unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU"

Büyükelçi İbrahim, bu tür soykırımların unutulmayacağını dile getirerek, her zaman güçlü olacaklarını belirtti.

İbrahim, "Kardeş ülkemiz Türkiye bizim her zaman yanımızda oldu. Azerbaycan da Türkiye'nin yanındadır." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili İşler, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Katledilenleri rahmetle andığını belirten İşler, "Türkiye ve Azerbaycan her daim kardeş olmuştur. Özellikle de son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile güçlü bir kardeşlik, dostluk örneği gösterdiler. Ben bu kardeşliğin ilelebet sürmesini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

"O GÜNLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Dürdane Ağayeva da tanık olduğu katliam sırasında yaşananları anlattı. Yaşadıklarını aktarırken duygulanan Ağayeva, katliamda esir düştüğünü belirtti.

Ermeni askerlerinin işkencesine maruz kaldığını dile getiren Ağayeva, kadın çocuk ayrımı yapılmaksızın işkence yapıldığını söyledi.

Ağayeva, hamile bir kadının öldürüldüğüne şahit olduktan sonra kendi hayatından umudu kestiğini belirterek, "Düşman askerlerinin işkencesine dayanamayan arkadaşımı öldü sanıp çöpe atmışlardı. Orada bir gün kaldı fakat yaşadığını gördüğümde donan kirpiklerini açmıştım. Biz o günleri millet olarak asla unutmayacağız. Artık daha güçlüyüz. Türkiye ile uzun yıllardan beri süren dostluğumuz her zaman baki kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Anma programında daha sonra anıta karanfil bırakıldı ve Hocalı Özel Anıt Müzesi gezildi.