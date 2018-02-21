Millet de devlet de bizi yalnız bırakmadı

Suriye
'nin Afrin bölgesinden 22 Ocak'ta Hatay
'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi'ndeki Zafer Toga Karakolu yakınında elektirik hattı çekerken teröristlerin attığı havanla şehit düşen TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın eşi Sevda Elitaş ve babası Bostan Elitaş'ın sözleri Türk halkının vatan sevgisini bir kez daha gösterdi. Şehit eşi Sevda Elitaş eşinin gece gündüz korkmadan vatanı için çalıştığını belirterek, "Eşim işe sabah 07.00'de gider, çoğu zaman geceyarısı eve gelirdi. Son gecesinde de sabaha karşı 03.30'da eve döndü." dedi. MEHMETÇİK ÜŞÜMESİN DİYE...
Eşinin ertesi gün izinli olmasına rağmen Mehmetçik için tekrar mesaiye gittiğini ve o gün şehit olduğunu ifade eden Sevda Elitaş, "Sınırın sıfır noktasındaki Kaletepe'de askerlerimiz için sınıra kurulan çadırlara elektrik çekip trafo kuruyorlardı. Askerler soğukta üşümesin, elektriksiz kalmasınlar diye gece gündüz çalışıyorlardı. Eve geldiğinde de, 'Bunun yerine keşke sınırı geçip cepheye gidebilseydim. Çağırsalar sınırdan geçip vatan uğruna savaşırım' derdi. İki çocuğum babasız kaldı ama vatansız kalmadı. Devletimiz de bizi yalnız bırakmadı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. 'ASKERE YEMEK YAPARIM'
Başbakan Binali Yıldırım
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyleyen baba Bostan Elitaş ise, "Cumhurbaşkanımız bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Ben de ona, 'İzin verin kalan 6 erkek çocuğumla beraber cepheye gidip savaşayım" dedim. Eşim Emine de, 'Beni de götür. Savaşamasam da askerimin yemeğini yaparım' dedi" diye konuştu.