YPG’yi korumak terörle işbirliğidir

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
, Best FM'deki "Konuşan Türkiye" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Işık Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Rejimin şunu görmesi lazım; orada bir terör unsuru var ve Türkiye, bu terör unsurunu temizlemek için Afrin'e operasyon yapıyor. Dolayısıyla o terör unsurunu orada korumaya kalkmak, terörle doğrudan iş birliği anlamına gelir. O zaman terörle doğrudan iş birliği yapmanın da bir sonucu olur. Orada kim kiminle iş birliği yapmış, kim kiminle oturmuş kirli pazarlıklarda bulunmuş, bu Türkiye açısından, harekâtın geleceği açısından çok da önemli değil. Bizim için kırmızı çizgi, PYD'nin Afrin'den atılmasıdır. Bu amaca hizmet eden girişimlere olumlu bakarız. PYD'nin orada kalmasını sağlayacak girişimlere karşı gereken müdahaleyi yaparız."