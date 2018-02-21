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YPG’yi korumak terörle işbirliğidir

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018
YPG’yi korumak terörle işbirliğidir
Başbakan Yardımcısı , Best FM'deki "Konuşan Türkiye" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Işık Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Rejimin şunu görmesi lazım; orada bir terör unsuru var ve Türkiye, bu terör unsurunu temizlemek için Afrin'e operasyon yapıyor. Dolayısıyla o terör unsurunu orada korumaya kalkmak, terörle doğrudan iş birliği anlamına gelir. O zaman terörle doğrudan iş birliği yapmanın da bir sonucu olur. Orada kim kiminle iş birliği yapmış, kim kiminle oturmuş kirli pazarlıklarda bulunmuş, bu Türkiye açısından, harekâtın geleceği açısından çok da önemli değil. Bizim için kırmızı çizgi, PYD'nin Afrin'den atılmasıdır. Bu amaca hizmet eden girişimlere olumlu bakarız. PYD'nin orada kalmasını sağlayacak girişimlere karşı gereken müdahaleyi yaparız."
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YPG’yi korumak terörle işbirliğidir
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