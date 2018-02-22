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Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Hepsi terörist...

Terör örgütü 'nin ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürdüğü Menbiç'te bugün çekilen fotoğraflar, terör örgütünün sözde sözcüsü tarafından Twitter adresinden paylaşıldı. Fotoğraflarda, teröristlerin Menbiç'teki bir askeri üste 'uluslararası koalisyonun' desteğiyle aldığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 15:35
Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Hepsi terörist...

Sözde 'nin Sözcüsü Şervan Derviş isimli terör örgütü üyesi tarafından paylaşılan görüntülerde, 'in uluslararası koasliyonun desteğiyle verildiği' ifadesi yer aldı.

Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, bayrakları dikkat çekiyor.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.

ABD ASKERİ EĞİTİME DESTEK VERİYOR

Ankara, terör örgütü 'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında,

Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

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Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Hepsi terörist...
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