Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki ayrı telefon hattında ''ByLock'' kullandığı belirlenen sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Yusuf Yörür ile avukatı katıldı.

BEN SIRADAN BİR MUHASEBECİYİM

Son savunması istenen sanık Yörür, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ifade ederek "Ben sıradan bir muhasebeciyim. Gerçekten ByLock programını kullanmadım. ByLock içeriklerinde bana Yusuf diyen kişiler ile yüzleşmek istiyorum. Mağdur olduğumu düşünüyorum, beraatimi talep ederim." dedi.



?BANK ASYA'YA FETÖ ELEBAŞININ ÇAĞRISI ÜZERİNE PARA YATIRDI

Cumhuriyet savcısı, sanığın iki ayrı hatta örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonuna indirdiğini ve kullandığı, örgütle iltisakı bulunduğu için kapatılan dernekte SGK kaydının yer aldığı, Bank Asya'ya FETÖ elebaşının çağrısı üzerine para yatırdığı dikkate alınarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamına hükmetti.