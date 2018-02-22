Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

FETÖ/PDY ile iltisaklı firmada muhasebecilik yaptığı ve iki ayrı telefon hattında "ByLock" kullandığı tespit edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 22.2.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 15:23
Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki ayrı telefon hattında ''ByLock'' kullandığı belirlenen sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Yusuf Yörür ile avukatı katıldı.

BEN SIRADAN BİR MUHASEBECİYİM

Son savunması istenen sanık Yörür, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ifade ederek "Ben sıradan bir muhasebeciyim. Gerçekten ByLock programını kullanmadım. ByLock içeriklerinde bana Yusuf diyen kişiler ile yüzleşmek istiyorum. Mağdur olduğumu düşünüyorum, beraatimi talep ederim." dedi.

?BANK ASYA'YA FETÖ ELEBAŞININ ÇAĞRISI ÜZERİNE PARA YATIRDI

Cumhuriyet savcısı, sanığın iki ayrı hatta örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonuna indirdiğini ve kullandığı, örgütle iltisakı bulunduğu için kapatılan dernekte SGK kaydının yer aldığı, Bank Asya'ya FETÖ elebaşının çağrısı üzerine para yatırdığı dikkate alınarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğun devamına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN