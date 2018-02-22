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‘Hepsi gönüllü oldu, kura çektik’

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
‘Hepsi gönüllü oldu, kura çektik’
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, meskûn mahal tecrübesi olan birliklerin sevkıyatı sürüyor. Dün 'ta düzenlenen uğurlama töreni ile 23 Özel Harekat Polisi bölgeye gönderildi. Vali Aziz Yıldırım törende yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile bir süre önce yaptığı görüşmeye değindi, Yıldırım görüşmeyi "Emniyet Müdürümüze sm, 'Bizim özel harekatçılarımızdan da Afrin'e giden var mı diye.' 'Var' dedi. 'Nasıl belirledik' dedim, 'Gönüllülük esasına göre' dedi. 'Peki gönüllü yeterince çıktı mı' dedim, 'Hepsi gönüllüydü kura çektik aralarında' dedi." sözleri ile aktardı. konvoya Sevgi seli 7'nci Kolordu Komutanlığı'ndan dualarla Afrin'e uğurlanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerini taşıyan 11 otobüsten oluşan konvoy da dün sabah yola çıktı. Timler "Afrin kartalları yolunuz, bahtınız açık olsun" duaları eşliğinde vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı. Van, İzmir, Ordu ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden özel harekat timleri Afrin'e uğurlandı. Van'daki törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Sizler seçilmiş özel insanlarsınız. Aileleriniz, yakınlarınız bize emanettir" dedi.
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