İşte darbenin şifreleri

Terör
örgütü FETÖ
'nün 15 Temmuz
darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgale teşebbüs eden darbecilere ilişkin mahkumiyet kararının gerekçesi kitap haline getirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
'nin 131 sayfalık gerekçeli kararını 170 sayfalık bir kitap halinde hazırlayarak ilk etapta bin adet bastırdı. Kitapta, FETÖ
elebaşısı Fetullah Gülen
'in darbe talimatını nasıl verdiği ve sözlerinde hangi şifreleri kullandığına ilişkin detaylar anlatıldı. FETO'DAN 'ÖLDÜRÜN' TALİMATI
Örgüt lideri Feto, 'Kapadokya Sakinleri' diyerek Genelkurmay Başkanlığı'nı, 'Serkarlar' diyerek örgüt üyesi askerleri ve 'Islahat Hareketi' diyerek de 15 Temmuz kanlı darbe girişimini kastetmiş. Kitapta, Feto'nun 19 Mart 2016 günü Pensilvanya'daki malikânesinde üzerine ilk kez haki renk pardösü giyerek gerçekleştirdiği vaazdaki konuşmasının 15.36 saniyesine dikkat çekildi. Bu bölümde Gülen'in "Umum adına, İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki Serkârlar adına konuşuyorum" dediği ifade edildi. FETÖ elebaşısının 'düşmanı yenme duası' olarak bilinen duayı okuduğu, düşman tanımlaması ile siyasal iktidarı kastettiği vurgulandı. Konuşmadaki "Öyleyse şimdiden tavrınızı ona göre ayarlamalısınız" sözleriyle Feto'nun bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdiği, "Düşmanla karşılaştığınız zaman öldürebilirsiniz" talimatı uyarınca da, darbe girişimine direnen 250 vatandaş ve güvenlik görevlisinin şehit edildiği vurgulandı.