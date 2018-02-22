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‘Korkma Konuş’ seferberliği

BTK, “Çocuk Meleği-Korkma Konuş Projesi” ile sanal ortamdaki le de mücadele başlatıyor. Çocuklara, ailelere ve kamu görevlilerine farkındalık eğitimleri geliyor

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
‘Korkma Konuş’ seferberliği
Hükümet, çocuk istismarının önlenmesine yönelik topyekûn bir mücadele başlatırken, sanal ortamda da çocuklara yönelen lerle mücadele için çalışmalar ağırlık kazanacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde yakın zamanda "Çocuk Meleği-Korkma Konuş Projesi" hayata geçirilecek. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, projenin ayrıntılarını SABAH'a anlattı. Sayan, başta çocuklar ve kadınlara çocuk istismarını algılama, ihbar etme ve etkin olarak yasal mücadele edebilme amacıyla eğitimler verileceğini söyledi. Eğitimlerin ebeveynlerin yanı sıra bu konuda görev yapan kamu görevlisi ve diğer profesyonellere de verileceğini duyurdu. Proje kapsamında ilk eğitimler 'da verilecek. Ayrıca İstanbul, ve da çalıştaylar düzenlenecek.

HAPİS CEZASI UYGULANIYOR
Başkan Sayan, çocuk pornografisi içeren internet sitelerini anında kapattıklarını söyledi. Sayan, Türk Ceza Kanunu ile de bu suçu işleyen kişilere hapis cezası öngörüldüğünü ifade ederek, kişilerin tespiti noktasında emniyet güçlerine yardımcı olduklarını söyledi.
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‘Korkma Konuş’ seferberliği
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