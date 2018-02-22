Örgüt paraları ilaç kutusundan çıktı!

Bursa
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren çalışmanı ardından, kentte merkezinde sahte kimliklerle kiralanan ve FETÖ
'den aranan şüphelilerin saklandığını belirlediği 22 gaybubet evine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt
yöneticisi ve mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinden de 2'şer sahte kimlik çıktı. Evlerde yapılan aramalarda ise bol miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi. Örgüt yöneticisi ve mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin, ceplerine sığdıramadıkları paraları ilaç kutularının içine koyarak poşet içerisinde yanlarında gezdirdikleri tespit edildi. Örgütten kopmaları önlemeye çalışan ve firari olmalarına rağmen hiçbir maddi sıkıntıları olmayan şüphelilerin, en lüks restoranlarda yemek yedikleri ve lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer taraftan örgüte yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda Adana'da, 39 Gaziantep'te 27, Eskişehir'de 12 şüpheli gözaltına alınırken, Konya'da 13 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 60'a ulaştı. AMCA AKKAŞ TUTUKLANDI Antalya
'da
gözaltına alınan ve eşi ve kardeşinin sahte kimliklerle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ile 70 çek yaprağı ele geçirilen, 17-25 Aralık kumpasını kuran savcılarından firari Muammer Akkaş
'ın, örgüt mütevelli heyeti üyesi ve örgüte ait bir okulun yönetim kurulu üyesi olan kuyumcu amcası Faruk Akkaş, Isparta'da tutuklandı.