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paraları ilaç kutusundan çıktı!

Bursa’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 yöneticisinin, paralarını ilaç kutularına koyarak poşetle yanlarında taşıdığı ortaya çıktı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Örgüt paraları ilaç kutusundan çıktı!
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren çalışmanı ardından, kentte merkezinde sahte kimliklerle kiralanan ve 'den aranan şüphelilerin saklandığını belirlediği 22 gaybubet evine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. yöneticisi ve mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinden de 2'şer sahte kimlik çıktı. Evlerde yapılan aramalarda ise bol miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi. Örgüt yöneticisi ve mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin, ceplerine sığdıramadıkları paraları ilaç kutularının içine koyarak poşet içerisinde yanlarında gezdirdikleri tespit edildi. Örgütten kopmaları önlemeye çalışan ve firari olmalarına rağmen hiçbir maddi sıkıntıları olmayan şüphelilerin, en lüks restoranlarda yemek yedikleri ve lüks içinde yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer taraftan örgüte yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda Adana'da, 39 Gaziantep'te 27, Eskişehir'de 12 şüpheli gözaltına alınırken, Konya'da 13 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 60'a ulaştı.

AMCA AKKAŞ TUTUKLANDI
Antalya'da gözaltına alınan ve eşi ve kardeşinin sahte kimliklerle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ile 70 çek yaprağı ele geçirilen, 17-25 Aralık kumpasını kuran savcılarından firari 'ın, örgüt mütevelli heyeti üyesi ve örgüte ait bir okulun yönetim kurulu üyesi olan kuyumcu amcası Faruk Akkaş, Isparta'da tutuklandı.
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Örgüt paraları ilaç kutusundan çıktı!
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