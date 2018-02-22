Racu ve Cinderesi için geri sayım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Güney cephesinde terör örgütü PYD/PKK ile yaşanan çatışmaların ardından Cinderesi beldesine bağlı Tel Sulur'da kontrol sağlandı. Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Wayrakan köyü de teröristler temizlendi. Batı cephesinde ilerlemeye devam eden birlikler Racu beldesine bağlı Sorgin ve Maskanlı köylerini de aldı. Karababa köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece ele geçirilen nokta sayısı 91'e çıktı. Batı ve Güney cephesinde 2 gün boyunca yaşanan büyük operasyonun ardından Afrin'e girişi kapıları sayılabilecek Racu ve Cinderesi ilçelerinin kapılarına ulaşan TSK öncülündeki ÖSO
savaşçıları, meskûn mahal operasyonları için hazırlıklara başladı. TSK bir yandan bölgeye personel ve araç sevkıyatına devam ederken diğer yandan da Racu ve Cinderesi'ndeki terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Önceden belirlenen hedefler savaş uçakları ve obüslerle vuruluyor. 1780 TERÖRİ ST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK yaptığı açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Dün de 65 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. DİYARBAKIRLI ŞOFÖRLE RDEN BAĞIŞ
Diyarbakır'ın
Bismil ilçesinde 100 servis şoförü Afrin operasyonuna destek vermek için Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Şoförler hislerini "Tutar önemli değil. Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Afrin'de de öyle başarılı olacağız. Devletimizin yanındayız. Canımızla malımızla destek vereceğiz" diye dile getirdi