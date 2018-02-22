Sarıyıldız, Gare’de bomba eğitimi almış

KCK soruşturması kapsamında tutuklanan, serbest bırakılmasının ardından ise kayıplara karışan HDP eski Şırnak
milletvekili Faysal Sarıyıldız
'ın terör yuvasına koştuğu ortaya çıktı. Güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK
'lı, Sarıyıldız'ın 2017 ağustos veya eylül ayında PKK'nın Mahmur kampında olduğunu ve eğitim alması için Kandil'e gönderildiğini itiraf etti. İtirafçılar, Sarıyıldız'ın buradan da üst düzey PKK yöneticilerinin bomba ve silah eğitimleri aldığı Gare ve Xineri alanlarına götürüldüğünü söylediler.