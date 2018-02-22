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Son Dakika Haberi: 'de hareketli dakikalar

Son dakika haberi... İstanbul 'de uzun süredir evine gelmeyen şahsın dairesinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalleli sokağa dökülürken, yapılan incelemede "bomba" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 17:57
Son Dakika Haberi: Ataşehir'de hareketli dakikalar

İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede "bomba" olduğu ihbarı polis alarma geçirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binadakileri dışarı çıkardı. Çevredeki vatandaşlar uzaklaştırılarak binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Çevredekiler sokaktaki araçlarını çekerek uzaklaştırdı.

Binaya gelen bomba imha ekipleri kapısı açık dairede yaptıkları inceleme dinamit lokumu şeklinde saat buldu.

Polisler evde yaptıkları aramada pompalı tüfek de buldu. Acilen hastaneye giden ev sahibinin daire kapısını açık unutması sonucu karşı dairede oturan komşusunun saati gördüğü ve bomba sanarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Polisin emniyet şeridini kaldırmasının ardından bina sakinleri dairelerine döndü.

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Son Dakika Haberi: Ataşehir'de hareketli dakikalar
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