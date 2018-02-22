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Son Dakika Haberi: 'te terör operasyonu

Son dakika haberi... 'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı, 6 sığınak, 2 bin 500 metre elektrik kablosu, örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 13:52
Son Dakika Haberi: Bitlis'te terör operasyonu

'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı, 6 sığınak, 2 bin 500 metre kablo, örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaşıklı ve Ağaçpınar köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında tespit edilen, toprağa gömülü 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 6 sığınak ve bir mağaradaki 2 bin 500 metre elektrik kablosu, çok sayıda örgütsel doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri, yerinde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Son Dakika Haberi: Bitlis'te terör operasyonu
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