Toplarımız gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan 11. Kalkınma Planı tanıtım toplantısında Afrin ve Suriye
'deki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan şunları söyledi:
Ülkemize yönelik pek çok ve iç tehdidi yerli ve milli üretim sayesinde başarıyla bertaraf ediyoruz. İşte Afrin... Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum bu olmayacaktı. Ama hamdolsun kimseye muhtaç olmadık. Kendi silahı olunca, kendi zırhlı taşıyıcısı olunca, kendi tankı, topu olunca askerin de yüreği, cesareti o denli artıyor. İşte dün güneyde öyle bir çıkış yapmak istediler. Toplarımız anında gereğini yaptı, SİHA'larımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Durmayacağız, yola devam edeceğiz.
Dün akşam bir Cumhurbaşkanı (Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov) ile akşam yemeğinde beraberdim. İyi bir feylesof, sosyolog, tarihçi, aynı zamanda hukukçu. Şu ifadeyi kullandı: 'Batı bitiyor' dedi. Niye dedim. 'Nüfusu bitiyor da onun için. Yaşlı bir nüfus bundan sonra daha bunlar bir yere gidemez' dedi. Kendisi de Batılı. Bu tespit çok yerinde. Onun için bu nüfusumuzun kadr u kıymetini bilmemiz lazım. Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yaptığı konuşmada "Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımıza yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Operasyon planladığı gibi tüm hızıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçiğin Afrin çevresinde oluşturduğu cepheleri birleşmeye başladı. Pek yakında inşallah bütün Afrin alanında teröristlere hak ettiği ceza verilecek ve orada yaşayan yüz binlerce insan zulümden kurtarılacak. Teröre destek verenlerin, eli kanlı teröristleri besleyenleri tarih önünde utançları ile baş başa bırakacağız" ifadelerini kullandı. 'BACAKSIZ YAŞARIM VATANSIZ YAŞAYAMAM'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Tanıdığım 2 Sabri var" diyerek hikayesini anlattığı 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz
dün 47'nci kez ameliyat oldu. Medipol Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül
'ün yaptığı ameliyatta Gündüz'ün sağ bacağı diz altından kesildi. Yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından Gündüz'e protez bacak takılacak. Ameliyatın ardından Gündüz'ün, "Bacaksız yaşarım vatansız yaşayamam" dediğini belirten ve moralinin çok iyi olduğunu söyleyen Bülbül, "Ameliyatta vatan sevgisinin ne olduğunu ondan öğrendik. Cumhurbaşkanımız devamlı bizden de bilgi alıyor" dedi. Gazi'nin eşi Eda Işık Gündüz ise, "Morali de durumu da çok iyi. 6 ay sonra yürüyecek inşallah" diye konuştu. POLİS VE BEKÇİLER YENİ ÜNİFORMALARIYLA KÜLLİYE'DE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok
da yer aldı.