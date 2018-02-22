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Üs bölgesinde hain pusu: 2 şehit

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN MUHARREM MANĞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018
Üs bölgesinde hain pusu: 2 şehit
'lı teröristler, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, Çamtepe üs bölgesinde araziye döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek saldırdı. Sözleşmeli erler Eren Çelik (28) ve Cumali Gür (26) şehit oldu. Acı haberi memleketi 'da alan Çelik'in 6 aylık eşi Meltem Çelik fenalaştı. Şehidin Ceyhan ilçesinde yaşayan annesi Hafize ve babası Yunus Çelik de acı haberle yıkıldı. Çelik, bugün Adana'da toprağa verilecek. Beş yıllık sözleşmeli er olan Gür ise bekârdı ve 4 kardeşi vardı. Acı haberi alan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yaşayan anne babası gözyaşlarına boğuldu. Baba Nazım Gür, "Bir hafta önce telefonda 'Sınır ötesine gideceğiz. Bana ulaşamazsınız. Dönünce ararım' dedi" diye konuştu. Şehit Gür bugün Manavgat'ta toprağa verilecek.
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Üs bölgesinde hain pusu: 2 şehit
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