Yardımcı doçentlik artık tarih oluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, yardımcı doçentlik
kadrosu yerine doktor öğretim üyesi kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak. Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca ilan edilecek.