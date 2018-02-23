AKOM’u işgal eden hainlere ağır müebbet

15 Temmuz
'da AKOM
'u işgal eden 5 asker ağırlaştırılmış müebbet ve 41'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ayrıca sanıklardan yüzbaşı Ramazan Derviş'in Silivri Cezaevi
'ne bir yakını tarafından getirilen ve arka sayfasında el yazısıyla notlar olan "Reader of KPDS" isimli kitabın dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden 6'sı tutuklu, 9'u rütbeli 17 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki davada, son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, olay tarihinde Harp Akademileri'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan kurmay yarbay Mustafa Kubilay, kurmaylık öğrencileri olan yüzbaşılar Levent Aksoy, Ramazan Derviş, Mehmet Fatih Güven ve Hakan Özhan'ı "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklara ayrıca "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından 41'er yıl hapis cezası verildi. Kararda, bu sanıkların yargılama aşamasında pişmanlık gösteren beyanları olmadığından cezalarında herhangi bir indirim yapılmadı. ERE TEHDİT CEZASI
Tutuklu er Ramazan Sezer ise iki kişiye karşı "silahla tehdit" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Sezer, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınıp, hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Sanık astsubaylar Cevdet Deniz, Halil Güler ve Serdar Pattabanoğlu ile erler Emin Karaca, Hasan Hüseyin Sağlam, Haydar İpeker, İsa Uysal, İsmail Erol, Muhammed Fıstıkçı, Mükerrem Karataş, Ömer Faruk Çimen, tüm suçlardan beraat etti. YÜZBAŞININ FETÖ NOTLARI DELİL
Kararda, ayrıca eski yüzbaşı sanık Ramazan Derviş'in Silivri Cezaevi'ne bir yakını tarafından getirilen ve arka sayfasında el yazısıyla notlar olan "Reader of KPDS" isimli kitabın dosyada delil olarak saklanması kararlaştırıldı. Kitaptaki notlara kararda şöyle yer verildi: "Silahın seri nosu (ezer+foto), Madurlar Komisyonu, Silivri 3. Noter, Atatürk sevgisi, İlkokul 8. sınıfta Anadolu Fen Dersanesi'ne 3 ay gitti. Çalışarak markette çok önemli mevkilerde çalışmadı. Kindle+tabanca AKOM'da kaldı. Avrupa İnsan Hakları Yüce Adalet Divanı'na dilekçe. Neden askeri lise. Ailem beni okutmayacaktı. Zaten hem çalıştım hem okudum. En rütbesiz yüzbaşı bendim, emrime asker verilmedi, erlere ateş açmayın diye tembihledim, askerlerin sorgularına ulaşabiliyor muyuz?"