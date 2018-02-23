‘Casusluktan bir daha yargılanmalı’

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı CHP Milletvekili Enis Berberoğlu
hakkında verilen karara itiraz etti. Savcılık, MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması istemiyle Yargıtay'a sunulmak üzere temyiz dilekçesi verdiği öğrenildi. Dilekçede Berberoğlu'nun eyleminde "casusluk" özel kastının oluştuğu kaydedildi, bu nedenle verilen hükmün bozulması istendi.