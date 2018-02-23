‘Moral vermek için gittik onlar bize moral verdi’

TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, TSK
'nin Afrin Harekâtı'nın sürdüğü sınır bölgesindeki askerlere moral ziyaretinde bulundu. Sınıra gitmek isteyen 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarının, bu yolculukta kendisinin de onlara eşlik etmesini istemesi üzerine, bölgeye gitmeye karar verdiğini aktaran Karaburun, 2013'teki Reyhanlı
saldırısında şehit olanların yakınları, gazilerle askeri birliği ziyaret etti. Karaburun, "Oradaki askerlerimize moral vermek isterken, onlar bize daha çok moral verdi; 'Siz bizi merak etmeyin, bizim sadece duaya ihtiyacımız var' dediler. İnanın, orada o kadar duygulandım ki Reyhanlı halkı, ilçelerine 53 roket isabet etmesine rağmen oradan ayrılmak istemiyor. 'Buraları boş bırakırsak, ne olur sonra?' diyorlar. Reyhanlı'da bütün gece bomba seslerini duyduk" dedi.