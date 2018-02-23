Şehit Çelik’i öz ve üvey annesi birlikte uğurladı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Er Eren Çelik (28) için Adana
'nın Ceyhan ilçesi Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine 6 ay önce evlendiği eşi Meltem, babası Yunus, kardeşleri Emrah ve Erman Çelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan öz anne Hafize ile şehidin üvey anne
si Ayşe Çelik fenalaşınca ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Şehit annesi Hafize, "Benim oğlum aslanlar gibi şehit oldu. Peygamberimize komşu oldu" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi ise, "Beni bırakıp nereye gittin? Birbirimize doyamadık aşkım" diyerek ağladı. Cenazeye katılan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Çelik, Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aynı yerde şehit olan Piyade Er Cumali Gür (26) ise Antalya
Manavgat'ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı törenin ardından Kızılot Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin annesi Yiter Gür önceki akşam rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.