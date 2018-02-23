Son Dakika! Darmık Dağı kırsalında terör hedefleri yerle bir oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen hedefler, havadan ve karadan etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Darmık Dağı kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

Askeri hareketliliğin sürdüğü Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerden de patlama sesleri duyuluyor.