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Terör örgütü konvoyu vuruldu

Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bölgeye terörist ve silah taşıyan 30-40 araçlık PKK/PYD terör örgütüne ait konvoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () bağlı kara ateş destek vasıtaları ile başarılı bir şekilde vuruldu. Görüntüler Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 00:59 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 03:07
Terör örgütü konvoyu vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Terör örgütü konvoyu vuruldu

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Terör örgütü konvoyu vuruldu
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